Muğlaspor, Adana 01 FK'yı 2-0 Geçerek Zirveye Ortak Oldu

Muğlaspor, Adana 01 FK\'yı 2-0 Geçerek Zirveye Ortak Oldu
08.03.2026 12:29
Muğlaspor, uzatma dakikalarında attığı gollerle Adana 01 FK'yı yenerek puanını 61'e yükseltti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Adana 01 FK'yı uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-0 yenerek zirve yarışına ortak oldu. Haftaya lider giren Batman Petrolspor'un bay takım olduğu haftada Adana 01 FK karşısında önce 90+7'nci dakikada Yasin Abdioğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Muğlaspor, 90+10'uncu dakikada Çağrı Fedai ile 2-0'ı buldu. Bitime dakikalar kala 2 gol atıp çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar 61 puana yükselerek Batman Petrolspor'la aynı puana ulaştı.

Muğlaspor averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Karşılaşma bitiminde Muğlasporlu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar ise büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Besim Durmuş son iki maçı golsüz eşitlikle bitirdiklerini belirterek, "Bu hafta bizim açımızdan çok kritikti. Adana 01 FK maçı da oldukça zorlu geçti. Ancak son anda gelen gollerle kazanmayı bildik. Rakibimizle puanları eşitledik, şampiyonluk yarışı nefes kesecek. Bizim adımıza da her maç final niteliği taşıyacak" dedi. Muğlaspor gelecek hafta deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

