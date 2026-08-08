Muğlaspor, Ahmet Engin'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Muğlaspor, son iki sezon Iğdır FK'da forma giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin ile transfer anlaşması yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Kasımpaşa ve yurt dışı deneyimlerinin ardından Muğla'da başarı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son iki sezonda Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin'i transfer etti.
Kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 55 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de 62 maçta forma giyerek 8 gol attı.
Muğlaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Ahmet Engin'e yeşil-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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