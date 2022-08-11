Muğlaspor'da iç transfer hamlesi - Son Dakika
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Muğlaspor'da iç transfer hamlesi

11.08.2022 15:25
Muğlaspor'da iç transfer hamlesi

Muğlaspor, altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlı ekipte profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol bek Semres Sarı ve 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor, altyapısında yetişen ve yeşil-beyazlı ekipte profesyonelliğe adım atan 20 yaşındaki sol bek Semres Sarı ve 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile sözleşme imzaladı.

Muğlaspor'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu Semres Sarı, yeşil-beyazlıların şampiyonluk hedefine katkı sunmak istediğini dile getirdi. Öte yandan transfer çalışmalarında çerçevesinde 21 yaşındaki forvet Atakan Akbulut ile de sözleşme yenilendi. Geçtiğimiz sezon 18 maçta forma giyen Atakan, 2 gol kaydetti. Muğlaspor forması altında 3. Lig'de de mücadele eden Atakan Akbulut, yeşil-beyazlı camiayı yeniden profesyonel liglere döndürmek için sahada elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirtti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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