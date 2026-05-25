Menaf Kıyanç: "Yüzde 99 aday değilim"

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün geleceği için yüzde 99 aday olmayacağını açıkladı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu, yaklaşan genel kurul öncesi kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mali açıdan tertemiz ve şampiyon bir kulüp bıraktıklarını belirten Kıyanç, "Biz bu şehre olan borcumuzu ödedik, şimdi koltuğu terk etme ve Muğla'nın takıma sahip çıkma zamanıdır" dedi.

"Muğla birlik olamayacaksa bu işi yapmanın anlamı yok"

Konuşmasına Muğlaspor'un bir şehir vizyonu olması gerektiğinin altını çizerek başlayan Menaf Kıyanç, şehrin tüm dinamiklerine çağrıda bulundu. Kıyanç, "Bizim bugünden sonra, benim ve yönetimimle beraber çok doğru karar vermemiz gerekir. Gelinen noktadan sonra eğer Muğla birlik olamıyorsa; Muğlaspor, Muğla'nın ortak değeri olmayacaksa, bu şehir bu takıma sahip çıkmayacaksa bu işi yapmanın hiçbir anlamı yok. Bunu çok açık söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaptığı hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını belirten Kıyanç, "Herkesten de çok memnunum, kimseyi suçlamak doğru değil. Ancak yaptığınız işi kendi istikbalinizden daha çok seviyorsanız, onun daha iyi olması için doğru zamanda doğru kararı vermeniz gerekir" dedi.

"Egosuna yenik düşmek kolaydır, biz koltuğa yapışmıyoruz"

Şu an hem Muğla'da hem de Türkiye genelinde şahsına ve yönetimine yönelik müthiş bir destek ve teşekkür olduğunu ifade eden Kıyanç, popülizme kapılmayacağını belirterek, "İnsanların koltukları terk etmesi kolay değildir. Egosuna yenik düşmesi kolay değildir. Şu anda şahsımla ilgili müthiş bir destek ve teşekkür var. Bu insanın tabii ki hoşuna gidiyor. Ama bundan sonrasını çok doğru okumak gerekir. Üç yıl boyunca büyük bir çaba sarf ettik, inanılmaz bir emek verdik ve zaman harcadık. Rabbimin desteğiyle bir noktaya geldik. Çok açık ve net söylüyorum: Muğlaspor bugünden itibaren Menaf ve oluşturacağı yönetimle kesinlikle yürüyemez. ve bir sonraki başarıyı elde edemez. Kendimizi kandırmış oluruz" diye konuştu.

"Kimseye naz yapacak, bize ısrar edin diyecek biri değilim"

Başkanlığı bırakma kararını nezaket ve devlet usulüne uygun şekilde yürüttüğünü belirten Menaf Kıyanç, Muğla Valisi ile yaptığı görüşmeyi ve bayram sonrası atılacak büyük adımı şu sözlerle aktardı:

"Ben edep bilirim, usul ve kaideye göre hareket ederim. Bir şeyleri başardık diye hiç kimseye hadsizlik yapma, naz yapma ya da 'millet gelsin bize yalvarsın, ısrar etsin' gibi bir saygısızlığı yapacak biri değilim. Valime gittim ve 'Biz yorulduk' dedim. Üç yıl üst üste geceniz gündüzünüz yok; stres, heyecan ve olumsuzluklarla mücadele ediyorsunuz."

Bayram sonrası Muğla protokolü zirve yapacak

Kulübün geleceğini planlamak adına bayram sonrasına işaret eden Kıyanç, çok önemli bir geniş katılımlı toplantı organize edildiğini müjdeledi. Menaf Kıyanç, "Önümüzdeki pazartesi, bayramdan sonra valimizin başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin, siyasi parti il başkanlarımızın, Menteşe Belediye Başkanımızın, Menteşe Kaymakamımızın, vali yardımcılarımızın, iş insanlarımızın ve yönetimimizin katılacağı bir toplantı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Yüzde 99 aday değilim; Muğlaspor'un var olması için aday olmamalıyım"

Açıklamasının sonunda net bir şekilde aday olmayacağını belirten Menaf Kıyanç, "Evet, ben yüzde 99 aday değilim. Aslında yüzde yüz de, yüzde 1'lik kısmı saygıdan dolayı açık bırakıyorum. Çünkü ben bu işi bırakırken kendime yakışır şekilde bırakacağım. Ben Muğlaspor'un daha iyi olması için aday olmamalıyım. Muğlaspor'un Türkiye'de uzun yıllar var olması için aday olmamam gerekiyor. Muğlaspor'un '48'in takımı' olması için aday olmamam gerekiyor. Artık Menaf Kıyanç gibi kişilere dayalı bir yönetim değil, yönetim kurullarının yönettiği bir Muğlaspor olması gerekir. Şehirde yaşayan, maddi-manevi zaman ayıracak, proje geliştirecek herkesin artık bu yönetime talip olması gerekir" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA