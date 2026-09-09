Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan stat teşekkürü - Son Dakika
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Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan stat teşekkürü

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç\'tan stat teşekkürü
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TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta Vanspor FK ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç açıklamalarda bulundu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta Vanspor FK ile Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelen Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç açıklamalarda bulundu. Işıklandırma, skorbord ve elektronik bilet turnikesi çalışmalarının bitmesinin ardından ilk kez 1'inci Lig maçına ev sahipliği yapan Atatürk Stadı'nın son durumunu değerlendiren Kıyanç, "Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynadığımız ilk resmi akşam maçında tribünleri doldurarak takımımızın yanında olan, karşılaşmamıza katılım sağlayarak bizleri yalnız bırakmayan ilimiz protokolüne, Muğla halkımıza ve büyük Muğlaspor taraftarımıza, teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na da tarihi karşılaşmanın oynanabilmesi sürecinde gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Statta ufak tefek aksaklıkların yaşandığını da anlatan Başkan Kıyanç, "Sahamızda oynadığımız ilk maçta yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle başta taraftarlarımız olmak üzere Muğla halkımızdan ve misafirlerimizden özür diliyorum. Yaşanan sorunların giderilmesi ve maç günlerinin herkes için daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi adına gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecektir. Passo üyeliği ve Passo Taraftar Kartı, maçlarımızın tribünden takip edilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm taraftarlarımızın Passo'ya üye olmaları ve Passo Taraftar Kartı edinmeleri gerekmektedir. Muğlaspor'umuzun yeniden kendi evine dönmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de aynı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Menaf Kıyanç maçın ardından rakip Vanspor'un soyunma odasına girerek centilmence mücadele için teşekkür edip hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan stat teşekkürü - Son Dakika

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