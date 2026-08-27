Muğlaspor, Boluspor\'u Konuk Ediyor

1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 puan toplayan ancak henüz gol sevinci yaşayamayan Muğlaspor yarın Boluspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmalar tamamlanmadığı için Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Ev sahibi Muğlaspor'da geçen hafta Bodrum FK derbisinde kırmızı kart gören orta saha Jurgen Çelhaka müsabakada görev alamayacak. Muğla ekibinde teknik direktör Yalçın Koşukavak maç öncesi takımın son durumu ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, kadroya kaliteli oyuncu takviyesine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Transfere en çok bizim ihtiyacımız var. Hiç gol atamadan 2 puan aldık. Bu da ilginç bir istatistik. Boluspor da 3 maçtır kazanamıyor onların ise puanı yok. Herkes bir an önce maç kazanmak istiyor. Geç kaldık, geç toplandık. Transfer sürüyor ve bu arada da lig maçı oynuyoruz. Hep kazanmaya giden yolu planlarken bazı şartlar oluşuyor. Onlara da çok mesai veriyoruz. Hem yapı anlamında hem de kadro planlaması anlamında çok uğraşıyoruz. Kolay bir ligde oynamıyoruz. Büyük şehirler ve büyük ekonomilerle mücadele ediyoruz" dedi.

YALÇIN KOŞUKAVAK: SKOR YAPMAYI BECERMELİYİZ

Yalçın Koşukavak, çok gol pozisyonu ürettiklerini fakat skor üretemediklerini dile getirdi. Koşukavak açıklamasında şunları söyledi:

"Takviyeye ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Aslında çok üretiyoruz, gol atamıyoruz ama rakip kaleye çok gidiyoruz. Skor yapamıyoruz. İnşallah zamanla skoru da yapmayı becereceğiz. Bir sevindirici taraf var, en azından gol yemiyoruz. Gol attığımız zaman problemi çözeceğiz. Her geçen gün gelişmek için çaba sarf ediyoruz. Oyuncular, ben, teknik ekipteki arkadaşlarımız çok çalışıyoruz. Çünkü biz çok kazanamamaya alışmış bir ekip değiliz. Takımı 1'inci Lig takımı haline getirmek için çok mücadele ediyoruz."

'ÇOK OYUNCU MASAYA GELDİ'

1'inci Lig'in ekonomik olarak diğer liglere göre farklı olduğunu söyleyen Yalçın Koşukavak, "Yönetim çalışıyor. Biz çok oyuncu istedik. ya oyuncuları alamadık ya getiremedik. Birçok sebebi var. Çok oyuncuyla uğraştık. Muğlaspor'a geldiğimden beri teknik direktörlüğün dışında da ekip arkadaşlarımla beraber her akşam oyuncu izledik. Çok oyuncu masaya getirdik. Ama ya oyuncular bizi tercih etmedi ya da ekonomik olarak anlaşamadık. Sonuç itibariyle bugüne kadar geldik. Ben bu ligin tecrübeli bir antrenörü olarak gidişatın ve oyuncu kalitesinin hangi durumlarda olacağını da anlattım. Ekonomik olarak bu lig aşağıdaki liglere çok benzemiyor. Bir oyuncuya talip oluyorsunuz, 15 milyon para veriyorsunuz. Öbür taraftan birisi 25 milyon veriyor. Transfer olmuyor. İşte böyle zorluklarla uğraşıyoruz" yorumunu yaptı.

'TRANSFERE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

Lig sezonunda oyuncu bulmanın zor olduğundan bahseden Yalçın Koşukavak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Transfere kesin ihtiyacımız var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktör arkadaşlar çok ilgileniyor. En çok bizim ihtiyacımız var. Burada transferi takımdaki oyuncular bile istiyor. Çünkü iyi oyuncularınız varsa maç kazanmaya yakınsınız. İyi oyuncularınız ve derin kadrolarınız varsa başarılı olursunuz. Lig çünkü 38 maç. Bu işin zorluk derecesi her geçen gün artıyor. Oyuncu bulmak da her geçen gün zorlaşıyor. Kulübün kongresinin geç olması, bizim geç hazırlanmamız olumsuz etkiledi. Büyük ekonomilerle savaşıyoruz."

BATIHAN ANTRENMANDA, OĞUZHAN DA TAMAM

Muğlaspor'un Vanspor'dan transfer ederek kadrosuna kattığı 22 yaşındaki kaleci Batıhan Gebecelioğlu da takımla birlikte antrenmanlara başladı. Resmi sözleşmeye imza atan genç file bekçisi, Boluspor maçı hazırlıkları kapsamında Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmada yer aldı. Yeşil-beyazlı kulüp transferde geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'le 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki gurbetçi sol bek Oğuzhan Matur'la da anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.