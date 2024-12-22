Muğlaspor\'da Tolga Tağ Dönemi Başladı

Spor

MUĞLA,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçta galibiyete hasret kalınca zirvenin gerisine düşüp devreyi 26 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da Ozan Özkan'la yolların ayrılması sonrası sportif direktörlük görevine Tolga Tağ getirildi. Tağ yaptığı ilk açıklamada Muğlaspor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini belirtti. Muğlaspor'un uzun vadeli başarılar elde etmesi için sistemli bir çalışma yapacaklarını ifade eden Tağ, taraftarların da desteğiyle Muğlaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için tüm imkanları seferber edeceklerini sözlerine ekledi. Tolga Tağ ayrıca, kulübün şampiyonluk hedefi doğrultusunda, transfer çalışmalarında dikkatli ve stratejik bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi. Yeşil-beyazlı ekip 5 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarına da tesislerinde başladı.