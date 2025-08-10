Muğlaspor\'dan Genç Yıldız Kiralık

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı sezona Kartepe kampında hazırlanan Muğlaspor kadrosundaki altyapı patentli gençlerden Mehmet Anıl Yörük'ü kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Polatlı 1926 Spor Kulübü'ne yolladı. Muğlaspor'da Bölgesel Amatör Lig ve 3'üncü Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan 21 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar Ankara ekibinde forma giyecek. Anıl geçen sezon 3'üncü Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 1 maçta görev yapmıştı.