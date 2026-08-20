Muğlaspor\'dan Yalçın Koşukavak\'a Açıklama

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın Akyaka'daki basın buluşmasında kadın gazetecilere yönelik sözlerinin tepki çekmesi üzerine açıklama yaptı. Kulüp, sözlerin espri amacı taşıdığını ve bağlamından koparıldığını savundu.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Akyaka'da futbolcular, aileleri, teknik heyet ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanışma ve kaynaşma kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya katılan gazetecilerin çoğunluğunun kadın olduğunu gören Koşukavak, program öncesinde, "Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık. Sizde şimdi soru da yoktur" dedi. Koşukavak'ın sözleri, toplantıya katılan gazetecilerin tepkisini çekti.

Tepkilerin ardından Muğlaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Koşukavak'ın sözlerinin bağlamından koparıldığı belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın, Akyaka'da takımımızın futbolcuları, aileleri, teknik heyetimiz ve basın mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma kahvaltı organizasyonunda sarf ettiği bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

Koşukavak'ın kadın gazetecilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği savunulan açıklamada, "Teknik direktörümüz, organizasyon sırasında kadın basın mensuplarının yoğun katılımına dikkati çekmiş; daha önce görev yaptığı hiçbir şehirde bu kadar fazla kadın gazetecinin bir arada bulunduğu bir ortamla karşılaşmadığını belirterek, bu tabloyu Muğla adına son derece güzel ve değerli bulduğunu ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

"Söz konusu ifadenin; öncesinde dile getirilen olumlu sözler, konuşmanın gerçekleştiği samimi ortam ve espri amacı tamamen göz ardı edilerek maksadının çok dışında bir noktaya çekilmesi, Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ı da son derece üzmüştür. Kadın basın mensuplarının Muğla'daki güçlü temsilini takdir eden ve bunu açıkça ifade eden teknik direktörümüzün, tamamen espri amacı taşıyan kayıt dışı bir söylemine ters bir anlam yüklenerek yıpratıcı şekilde kamuoyunun gündemine getirilmiştir. Kamuoyunun söz konusu ifadeleri, söylendiği ortam ve bütünlüğü içerisinde değerlendireceğine inanıyoruz."