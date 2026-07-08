Muğlaspor, Driton Camaj ile Anlaştı - Son Dakika
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Muğlaspor, Driton Camaj ile Anlaştı

Muğlaspor, Driton Camaj ile Anlaştı
08.07.2026 15:35
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Muğlaspor, Karadağlı futbolcu Driton Camaj ile sözleşme imzaladı. Hoş geldin Camaj!

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında anlaşmaya vardığı Karadağ Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Driton Camaj ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Driton Camaj için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül ve Genel Kaptan Süleyman Çulha da hazır bulundu.

Kariyerinde sırasıyla Inter Zapresic, FK Decic Tuzi, Buducnost Podgorica, FK Lovcen, FK Iskra, Kisvarda, Kecskemat, Astana ve Novi Pazar formaları giyen Driton Camaj, A takım düzeyindeki kulüp kariyerinde 319 maça çıktı. Camaj, bu karşılaşmalarda 55 gol kaydetti. Karadağ Milli Takımı formasını da 32 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 2 gol sevinci yaşadı. Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Driton Camaj'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Driton Camaj" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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