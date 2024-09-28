Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor ile Seyircisiz Mücadele Edecek

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Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 4. hafta karşılaşmasında Muğlaspor, Etimesgut Belediyespor'u kendi evinde ağırlayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın seyircisiz oynanma kararı, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik tedbirleri çerçevesinde aldığı bir karar olarak açıklanırken, maçın heyecanını taraftarlar ekran başından takip edebilecek.

Muğlaspor, mücadelede sahaya çıkıp galibiyet hedeflerken seyircisiz oynanacak olmasına rağmen oyuncuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu belirtiliyor. - MUĞLA