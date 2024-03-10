Muğlaspor, evinde Manavgatspor\'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Manavgatspor'u 2-1 mağlup etti.
Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor 2-1 galip gelerek liderliğini korudu. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Batuhan Dinçer Yokuş attığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor 17'nci dakikada yine Yokuş'un kaydettiği gol ile 2-0'lık üstünlük sağladı. 38'inci dakikada Manavgatspor Tugay Tiryaki durumu 2-1'e getirdi. ilk yarısı Muğlaspor üstünlüğü ile tamamlanan maçın 2'inci yarısında da her iki takımında çekişmeli oyununa rağmen başka gol olmazken Muğlaspor kendi evinde onadığı maçta 2-1'li skor ile liderliğini korudu. - MUĞLA
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