Muğlaspor, evinde Manavgatspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Muğlaspor, evinde Manavgatspor'u mağlup etti

Muğlaspor, evinde Manavgatspor\'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta liderlik mücadelesi veren Muğlaspor, evinde karşılaştığı Manavgatspor'u 2-1 mağlup etti. Muğlaspor, Batuhan Dinçer Yokuş'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Manavgatspor ise Tugay Tiryaki'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Muğlaspor, kendi evinde aldığı bu galibiyetle liderliğini sürdürdü.

10.03.2024 17:47  Güncelleme: 17:49
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde karşılaştığı Manavgatspor'u 2-1 mağlup etti.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor 2-1 galip gelerek liderliğini korudu. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında Batuhan Dinçer Yokuş attığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor 17'nci dakikada yine Yokuş'un kaydettiği gol ile 2-0'lık üstünlük sağladı. 38'inci dakikada Manavgatspor Tugay Tiryaki durumu 2-1'e getirdi. ilk yarısı Muğlaspor üstünlüğü ile tamamlanan maçın 2'inci yarısında da her iki takımında çekişmeli oyununa rağmen başka gol olmazken Muğlaspor kendi evinde onadığı maçta 2-1'li skor ile liderliğini korudu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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