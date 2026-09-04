Muğlaspor ilk iç saha maçında Vanspor\'u ağırlayacak; Koşukavak taraftardan destek istedi

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, stadyumun bakımından dolayı sahasında ilk kez oynayacakları Vanspor FK karşılaşmasında taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, onlardan güç alacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de ilk 5 haftayı stadyumun bakımda olması nedeniyle iç saha maçlarını Bodrum'da oynayan Muğlaspor, hafta sonu ilk defa evinde Vanspor FK ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar tarihinde ilk defa seyircisi önünde çıkacağı 1. Lig maçında üç puan hedefliyor.

Ligin ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Muğlaspor, Vanspor FK müsabakasının hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde devam ediyor.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koşukavak, kadrodaki tüm futbolcuların ilk defa bir arada futbol oynadığını belirterek, uyum sürecinin ve takımın fizik olarak daha tam oturmadığını söyledi. Yalçın Koşukavak, taraftarları önünde ilk defa oynayacakları Vanspor FK karşılaşmasının önemine dikkat çekerken, takımın tribünlerden güç alacağını, Muğlaspor taraftarının bu maçta takımı yalnız bırakmayacağını ifade etti.

"Gol yememek çok önemli, oyuncularım çok ciddi savunma yapıyor"

Son iki hafta aldıkları 6 puanın çok değerli olduğunu belirten yeşil-beyazlıların teknik direktörü, "Son iki haftadaki 6 puan bizi çok fazla rahatlattı. Bu ligin zorluğunu her geçen gün herkes de anlayacak. 2 galibiyet çok değerli, biraz nefes aldırdı. Ama bundan sonraki periyotlar milli takım arasından sonra ligin iddialı takımlarıyla oynamaya başlayacağız. Şu anda bize daha yakın, ligde beklentisi bize yakın takımlara karşı oynadık. Her geçen günü ve zamanı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Takımı organize etmeye çalışıyoruz. Gol yememek çok önemli. O yönden memnunum. Oyuncularım çok ciddi savunma yapıyorlar. Ümraniyspor karşısında o hava şartlarına rağmen biraz daha topun bizde kalmasını sağlamamız gerekirdi. Ama bunlar kolay ulaşılan şeyler değil. Çünkü 23 oyuncu ilk defa bir arada oynuyor. Daha önce bu takımda iki kişi bile bir arada oynamadı. Geçen seneden sadece Yasin var. O da geçen sene bu takımda değildi. Karşıyaka'da kiralıktı. Bu takımın geçen yıldan sahada olan hiç oyuncusu yok. Herkes yeni transfer. O yüzden bir zamana ihtiyaç duyuyorsunuz. Ancak sevindiğiniz taraf maç kazanarak bu günleri geçirmeye çalışıyorsunuz. O avantaj. İnşallah daha iyi olur. Biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Pazar günü taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Muğla Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle evindeki maçları dış sahada oynadıklarını açıklayan Yalçın Koşukavak, "Muğla'nın kendi sahasında oynaması büyük avantaj. Bütün takımlar onu yaşadı. Bizim için yeni oluşturulan bir takımın yanında, bu kadar handikabın yanında bir de statsız olmak da bir zorluk aslında oyuncularıma da, bana da. Muğla'da ilk defa 1. Lig'de maç oynanacak. Ben şunu hayal ediyorum. Geçen yıl Bursa'daki final maçına gelmiştim. İstanbul'daydım geçerken o maçı izledim. O Muğla seyircisi takımına iyi zamanda mı sahip çıkıyor, her zaman mı sahip çıkıyor, çok merak ediyorum. Umut ediyorum 1. Lig onları da heyecanlandırıyor ve bize güç olmaları gerekiyor. Tribünlerden pazar günü güç almamız gerektiğine inanıyorum. İç saha avantajı kullanmak bu ligde çok önemli. Seyircinin 12. adam olarak gelmesi, oyuncuları itmesi çok değerli ve kıymetli. Muğla gibi güzel bir şehrin, Muğlaspor taraftarlarının bu özveride, samimiyette olduğunu düşünüyorum. Pazar günü onların desteğine ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber 1. Lig'deki ilk iç saha maçında Muğlaspor'un kazanarak ayrılmasını hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.