Muğlaspor ilk yönetim kurulu toplantısını Marmaris\'te yaptı: \'Hedef önce birlik, sonra 1.lig\'

Muğla spor Yönetim Kurulu Başkanı Menaf Kıyanç ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Marmaris'te Muğlaspor Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Aralarında Marmarisli iş insanlarının da yer aldığı 27 kişilik yönetim kurulu toplantısında, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, hedefin birinci lige çıkmak olduğu vurgulandı. Toplantı, Marmaris'te bir otelde yapıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Hedefimiz birlik ve birinci lig. Muğla şampiyonluğu hak eden bir il. Her ilçeyi ziyaret ederek toplantılar düzenleyeceğiz. Muğlamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Üreten, kazanan insanların desteğiyle geçici değil, kalıcı hedeflerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık" dedi.

"Muğlaspor'un borcu yok, altyapıya önem veriyoruz"

Ekonomik krizlere rağmen Muğlaspor'un hiçbir kuruma, şahsa ya da oyuncuya borcu olmadığını vurgulayan Kıyanç, amaçlarının ikinci ligde kalıcı olup play-off mücadelesi vermek olduğunu belirtti. 8-11 yaş arası çocukların altyapı projelerine dahil edilerek U14 Elit Ligi'ne sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başkan Kıyanç, "Yereldeki tüm takımların abisi olacağız, Muğla'nın birlik ve beraberliğini koruyacağız. Spor kampları Muğla'ya kazandırılmalı, spor kamp turizmini önemsiyoruz. Amacımız, Muğla'nın dokusuna uygun karakterli ve inançlı oyuncularla ikinci ligde şampiyon olmak. Biz siyaseti Muğlaspor'dan uzak tutacağız" dedi.

Kıyanç ayrıca, yenilenen Muğla Şehir Stadyumu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Muğla milletvekillerine, Muğla Valisi'ne ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti. Aras'ın belediyeye ait tesisleri ücretsiz tahsis etmesi ile elektrik ve su faturaları konusunda sağladığı destek için de şükranlarını sundu.

"Bu birliktelik siyaset üstü"

Toplantıya katılan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı ve aynı zamanda Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi olan Bülent Karakuş, Muğlaspor'un birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "Bu beraberlik, Muğla'daki STK'lar ve iş insanlarının desteğiyle Muğlaspor'u daha üst seviyelere taşıyacak. Spordaki bu dayanışma, tüm alanlara örnek olacak. MUTSO olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bizimki siyaset üstü bir birliktelik, Muğla'nın birlikteliği" dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Koray Özcan da, "Hepimizin tek amacı Muğla sevdası. Aynı amaçla yola çıktık. Spor samimi ve sürdürülebilir olmalı ama en önemlisi sevdalı olmalı. Herkes kendi gücü oranında bu ortak hedefe katkı sunuyor. Bizi bu birliktelik çatısı altında buluşturan Ahmet Aras'a da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aras: "Muğlaspor'un başarısı tüm Muğla'nın başarısıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muğlaspor'un başarılarının kendisini gururlandırdığını belirterek, sporun özellikle çocuklar için bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir araç olduğunu vurgulayıp, "Muğlaspor'un başarısı, diğer tüm kulüplerin başarısıdır. Centilmenliği her kulübe göstereceğiz" dedi.

Toplantıya katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Marmarisspor'dan üç oyuncunun Muğlaspor'a transfer olduğunu hatırlatarak, "Muğlaspor'un bir araya gelişi, ortak bir ses olması bizleri mutlu ediyor. Amacımız, deniz ve doğa sporları başta olmak üzere bisiklet, kano, kürek gibi branşlarda gelişmek ve Marmaris'i bir sporkent haline getirmek" dedi.

Ahmet Aras ise Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde uzun yıllar atıl kalan bir tesisin yenilenerek kano ve kürek merkezi haline getirileceğini, bu merkezdeki tüm eğitimlerin çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde ve tamamen ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Merkezin çok yakında hizmete gireceğinin de müjdesini verdi. - MUĞLA