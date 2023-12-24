Muğlaspor, İncirliova Belediyespor\'u 2-1 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta kendi sahasında İncirliova Belediyespor'u konuk eden lider Muğlaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yeşil-Beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında iki penaltı atışından yararlanamadı.

Maçın ilk yarısının bitimine bir dakika kala Muğlaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta İncirliova Belediyespor ceza alanı içinde Mesut Agül'ün eline çarpan top sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı Muhammet Ali Aydın kalecinin sol köşesine göndermesine rağmen kaleci Eren Abadanç topu köşeden çıkararak gole izin vermedi.

Muğlaspor'un penaltı atışının ardından 45+1'de gelişen ilk İncirliova Belediyespor atağında Semih Atıl takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

64'üncü dakikada Muğlaspor maçtaki ikinci penaltıyı kazandı. Bu dakikada ceza alanı içinde Şahin Fırat'ın eline çarpan top sonrası mazın orta hakemi ikinci kez Muğlaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Batuhan Dinçer Yokuş topu auta attı.

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Abdülkadir Özcan ve 70'inci dakikada Şerif Ali Eğilmez'in golleri ile Muglaspor maçı 2-1 kazanırken liderliğini sürdürdü.

Hakemler: Mehmet Kahraman, Ayhan Uğurlu, Hasan Gökmen

Muğlaspor: Ali Şakir, Ali Aykan keskin, Muhammet Ali Aydın, Şerif Ali Eğilmez (Dak 90+2 Faruk Zengin), Savaş Yılmaz (Dk.46 Oğuzhan Sertekan), İskender Can, Hakan Çorlak (Dak. 83 Mustafa Çay), Batuhan Dinçer Yokuş (Dak.65 İbrahim Utku İnce), Şevket Güngör, Mehmet Anıl Yörük (Da. 46 Mehmet Anıl Yörük), Onurcan Küçük

İncirliova Belediyespor: Eren Abadanç, Hüseyin Eren Atay (Dak. 78 Halil Aytekin), Şahin Fırat, Mesut Ağgül, Burak Emirhan Yurunuş, Ahmet Tamet, Selçuk Yıldırım (Dak. Arda Onut Uslu), Mehmet Avcı, Umut Toprak Kalyoncu, Semih Atıl (Dak.83 Hamza Can Başak), Şükrü Çoban

Sarı Kart: Batuhan Dinçer, Onurcan Küçük, İbrahim Utku İnce, Ali Aykan Keskin (Muğlaspor), Yunus Mercimek, Mesut Ağgül, Arda Onat Uslu (İncirliova)

Kırmızı Kart: Dak. 82 Burak Emirhan Yurunuş

GOLLLER. Dak. 60 Abdülkadir Özdemir, Dak. 70 Şerif Ali Eğilmez (Muğlaspor), Dak. 45+1 Semih Atıl (İncirliova Belediyespor) - MUĞLA