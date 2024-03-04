Muğlaspor, Irlıganlıspor\'u mağlup ederek liderliğini korudu

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, Irlıganlıspor deplasmanından aldığı 3 puan ile liderliğini korudu.
Akkonak Dr. Samim Gök Stadında oynanan karşılaşmada Muğlaspor 2-1 galip gelerek liderliğini korudu. Karşılaşmanın ilk yarısında maç berabere sonuçlanırken 87'nci dakikada Batuhan Dinçer Yokuş'un atığı gol ile 1-0 öne geçen Muğlaspor 90'ıncı dakikada yine Batuhan Dinçer Yokuş'un kaydettiği gol ile 2-0'lık üstünlüğünü korudu. 90+3'te Irlıganlıspor, kazandığı penaltıda Mehmet Nazif Şahin'in attığı gol ile durumu 2-1'e getirdi. Müsabaka sonunda sahadan 2-1 üstün ayrılan Muğlaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. - MUĞLA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.
Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından uluslararası turnuvalarda da başarılı performans sergiliyor. Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Edanaz Topalsalihoğlu, Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik ederek, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının başlama saatinin 21.00'den 21.30'a alındığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinin güncellendiğini duyurdu. Maç, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98, sahasında Augsburg'a 6-0 mağlup oldu ve ligin son sırasına demir attı. Yenilgi sonrası çılgına dönen bir Darmstadt 98 amigosu sahaya girerek tüm takımı azarladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu RAMS Park'ta konuk etti. İmamoğlu ve Özbek, İstanbul'un spor kulüpleriyle iletişim halinde olduklarını ve olimpiyatları kazandırma sürecine önem verdiklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan Göztepe, puan farkını 7'ye çıkartarak Süper Lig için önemli bir avantaja imza attı. Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye çıkardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın daha sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini ve ligde kalan maçlarda daha iyi oynamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Hatay'da konteyner kentte kalan depremzede kız çocukları arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendi. 10-14 yaş aralığındaki 150'nin üzerinde kız çocuğunun katıldığı turnuva, Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada oynandı. Turnuva, 9 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, etkinliğin açılışında, psikososyal destek çalışmaları kapsamında erkek çocukları için yapılan moral turnuvasının ardından kız çocukları için de düzenlendiğini belirtti. Yıldırım, konteyner kentteki çocukların spor yapabilmeleri ve moral bulabilmeleri için futbol sahasını kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.
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