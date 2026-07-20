Muğlaspor, Kamp Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Muğlaspor, Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Muğlaspor, Kamp Çalışmalarını Tamamladı
20.07.2026 14:15
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Muğlaspor, yeni sezona yönelik 1. etap kamp çalışmalarını başarıyla tamamladı ve 2. etaba geçiyor.

Yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Muğlaspor, hazırlık çalışmalarının birinci etabını başarıyla noktaladı.

Yeşil-beyazlı temsilci, yeni sezon planlaması kapsamında bir süredir yoğun bir tempoda sürdürdüğü 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarında futbolcuların hırsı ve enerjisi dikkat çekti. Kamp dönemi boyunca teknik heyet; kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlarla takımı yeni sezona en hazır hale getirmek için yoğun bir mesai harcadı. Futbolcuların fiziksel yüklemelerin yanı sıra taktiksel uyum sürecinde de büyük aşama kaydettiği belirtildi.

İlk etap çalışmalarının ardından yeşil-beyazlı oyunculara kısa bir izin verildi. Muğlaspor, bu kısa dinlenme sürecinin ardından 21 Temmuz'da Bolu'da toplanarak 2. etap kamp çalışmalarına start verecek. Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da hız kesmeden devam edecek olan Muğlaspor, burada yapacağı hazırlık maçlarıyla da form tutmayı hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yalçın Koşukavak, Yerel Haberler, Futbol, Bolu, Spor, Son Dakika

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