Muğlaspor Kritik Maça Çıkıyor
Muğlaspor Kritik Maça Çıkıyor

Muğlaspor Kritik Maça Çıkıyor
21.02.2026 11:44
Muğlaspor, İskenderunspor ile şampiyonluk mücadelesinde galibiyet arıyor. Maç yarın 15:00'te.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin zirvesinde yer alan Muğlaspor, yarın kendi sahasında kritik bir maça çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde İskenderunspor'u ağırlayarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonunun en dikkat çeken takımı olan Muğlaspor, 27. hafta mücadelesinde yarın İskenderunspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde bir maçı eksik olmasına rağmen 56 puanla liderlik koltuğunda oturan "Ege'nin Efeleri", en yakın takipçisi Batman Petrolspor ile arasındaki puan farkını açmak ve şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. Son haftalarda yakaladığı müthiş form grafiği ve üst üste aldığı galibiyetlerle taraftarını sevince boğan Muğlaspor, geçtiğimiz hafta Erbaaspor deplasmanından aldığı 1-0'lık kritik galibiyetle moral depolamıştı. Yarın saat 15.00'te başlayacak olan karşılaşmada Muğlaspor, hem liderliğini perçinlemek hem de iç sahadaki yenilmezlik unvanını korumak için sahaya çıkacak. Konuk ekip İskenderunspor ise ligde topladığı 43 puanla üst sıraları zorlayan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu Muğla deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev mücadele için hazırlıklar tamamlandı. Yönetimin çağrısıyla tribünlerin tamamen dolması beklenirken, Muğla halkının maça yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Kritik Maça Çıkıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Muğlaspor Kritik Maça Çıkıyor
