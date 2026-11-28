Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Mardin 1969 Spor karşısında aldıkları galibiyetin takımın yeniden ayağa kalkması açısından önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Koşukavak, son 3 haftada aldıkları yüksek skorlu mağlubiyetlerin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Takımın sahada iki yönlü güçlü bir oyun ortaya koyduğunu belirten Koşukavak, "Buraya böyle bir skorla gelmek güzel. Bunu özlemişiz. Son 3 haftada yüksek skorlarla mağlup olduk. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Toparlanmaya, yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı. Oyuncularım çok ciddi mücadele etti, bence olağanüstü oynadılar. Oyunun iki yönünde de çok güçlüydük. Hafta başından itibaren bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Batman'da da bunu aradık. Bugün Muğla'da bunu gerçekleştirmiş olmamız bizim açımızdan çok değerli. 21 puana ulaştık." dedi.

Devre arasına kadar iyi sonuçlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getiren Koşukavak, Muğlaspor'un bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde maddi ve manevi anlamda desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Mardin 1969 Spor cephesi

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, son pas ve şutlarda gelişmeleri gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.

Petev, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak yaptıkları hatalar sonucunda goller yediklerini ifade ederek "Bu maçın sonucundan sonra konuşmak çok kolay değil. Ancak maça genel olarak baktığımızda kontrol bizdeydi. Her şeyi yaptık, her şeyi denedik. İkinci yarıda bir hata sonucunda gol yedik. 72. dakikaya kadar rakip çok fazla pozisyon üretemedi. Yine bir hata sonucunda gol yedik. Bundan sonra maça geri dönmek bizim için daha da zorlaştı. Maçı kaybetmiş olmamıza rağmen takımımın iyi bir ruh ortaya koyduğunu ve iyi oyun sergilediğini düşünüyorum." diye konuştu.