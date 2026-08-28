Muğlaspor Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Muğlaspor Oğuzhan Matur'u Kadrosuna Kattı

Muğlaspor Oğuzhan Matur\'u Kadrosuna Kattı
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Muğlaspor, Amed Sportif Faaliyetler'den sol bek Oğuzhan Matur ile anlaştı. İmza töreni yapıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Muğlaspor, savunma hattına takviye yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Oğuzhan Matur ile anlaşma sağladı. Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcu; Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

Oğuzhan Matur için Muğlaspor Kulübü'nde imza töreni düzenlendi. Törende Matur, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Muğlaspor Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu. Muğlaspor Kulübü, transferin ardından yaptığı açıklamada Oğuzhan Matur'a "Muğlaspor ailesine hoş geldin" diyerek yeni transferine yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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