Muğlaspor, sağ bek Nurullah Serbest'i transfer etti - Son Dakika
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Muğlaspor, sağ bek Nurullah Serbest'i transfer etti

Muğlaspor, sağ bek Nurullah Serbest\'i transfer etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor, 2024-2025 sezonu için dış transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

06.07.2024 09:56  Güncelleme: 09:57
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor 2024-2025 sezonu için dış transfer çalışmalarında ilk hamlesini yaptı. Geçtiğimiz sezon Kırşehir FSK forması giyen sağ bek Nurullah Serbest, yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Süleyman Çulha ve Sportif Direktör Ozan Özkan'ın katılımıyla, kulüp tesislerinde Nurullah Serbest için imza töreni düzenlendi. 25 yaşındaki Nurullah Serbest, geçtiğimiz sezon Kırşehir ekibiyle 2. Lig'de 20 maça çıkarken, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi. TFF 3. Lig'de ise toplamda 123 maçta görev alan Serbest; Tekirdağspor, Batman Petrolspor, Sultanbeyli Belediyespor ve 68 Aksaray Belediyespor formalarını terletti. Ayrıca, Aksaray ekibiyle TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.

Muğlaspor'un yeni transferi Nurullah Serbest, önümüzdeki sezonda takımın savunma hattını güçlendirmesi beklenen önemli isimlerden biri olarak görülüyor. Kulüp yönetimi, bu transferle hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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