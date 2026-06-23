Muğlaspor, orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Muğlaspor, orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi kadrosuna kattı

Muğlaspor, orta saha oyuncusu Selim Dilli\'yi kadrosuna kattı
23.06.2026 18:46  Güncelleme: 18:49
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TFF 1. Lig ekibi Muğlaspor, Serikspor'dan orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi transfer etti. 28 yaşındaki futbolcu, düzenlenen imza töreniyle yeşil-beyazlı formayı giydi.

Muğlaspor, son olarak Serikspor forması giyen orta saha oyuncusu Selim Dilli ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, düzenlenen imza töreniyle yeşil-beyazlı ekibe katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 1. Lig takımı Muğlaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Serikspor'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Selim Dilli ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Muğlaspor Mali Komite Üyesi Av. Nacide Bülbül ile Taraftardan Sorumlu Yönetici Yaşar Barış Öksüztepe de katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Selim Dilli, "Muğlaspor gibi değerli bir camianın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımızın başarısı için sahada mücadelemin sonuna kadar vereceğim. İnşallah hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi.

Muğlaspor yönetimi ise tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek Selim Dilli'ye yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

Selim Dili kimdir?

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Selim Dilli; kariyerinde Çorum FK, Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Artvin Hopaspor, Karaman FK, Kasımpaşa ve Serikspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu ayrıca Türkiye A2 Milli Takımı'nda da görev aldı. Profesyonel kariyerinde Trendyol 1. Lig'de 23, Trendyol Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Dilli, Nesine 2. Lig'de 72 maçta 8 gol, Nesine 3. Lig'de ise 102 maçta 13 gol kaydetti. Oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 15 kez forma giydi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Serikspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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