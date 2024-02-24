Muğlaspor, Söke Spor maçına tüm Muğlalıları davet ediyor - Son Dakika
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Spor

Muğlaspor, Söke Spor maçına tüm Muğlalıları davet ediyor

Muğlaspor, Söke Spor maçına tüm Muğlalıları davet ediyor

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor, kendi sahasında Aydın temsilcisi Söke Spor'u ağırlayacak. Muğlaspor, maçtan 3 puan almayı hedefliyor ve tüm Muğlalıları maçı desteklemeye davet ediyor.

24.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor kendi sahasında karşılaşacağı Aydın temsilcisi Söke Spor müsabakası için tüm Muğlalıları Muğlaspor'u destekleyeme davet etti.

Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor kendi sahasında Aydın temsilcisi Söke Sporu ağırlayacak. Sene başından bu yana hiç mağlup olmayan Muğlaspor, Söke karşılaşmasından 3 puan almayı hedefliyor. Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Senin Şehrin, Senin Takımın. Muğlamızın 13 güzide ilçesinden tüm futbolseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Haydi Muğla stada. Sevgili Muğlalı hemşerilerimiz Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Söke Spor maçına bütün Muğlalı hemşerilerimiz davetlidir. Şampiyonluk için takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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