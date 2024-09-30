Muğlaspor Stadyum Projesi Onay Bekliyor - Son Dakika
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Muğlaspor Stadyum Projesi Onay Bekliyor

Muğlaspor Stadyum Projesi Onay Bekliyor

Muğlaspor Başkanı Kıyanç, yıkılan stadyumun yeniden yapılması için onay sürecinin beklediğini açıkladı.

30.09.2024 13:31
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, yıkılan stadyum tribünlerinin yeniden yapılması için projenin onay beklediğini söyledi. Tribünleri depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nda maçlarını protokol için portatif tribün konulduktan sonra seyircisinden yoksun oynamaya başlayan Muğlaspor'da Kıyanç, sorunun çözülmesini beklediklerini dile getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, forma sponsoru ve saha içi reklam tabelaları olmadan maddi olarak sıkıntılı süreç yaşarken, bir yandan da maçlarını seyircisiz olarak oynamak zorunda kalıyor.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "İlk 3 maçımızı deplasmanda oynadık. Bu hafta stadımıza portatif tribün kurulmasıyla 300 bin TL deplasman giderinden kurtulduk. Ancak son Etimesgut Belediyespor maçını evimizde güvenlik gerekçesiyle seyircisiz oynadık. Taraftar gücüne çok ihtiyacımız var. Bunun içinde stadyumuzun biran önce yapılması gerekiyor. Muğlaspor ilimizin adını taşıyan bir marka değeridir. Stadyum uzun süredir gündemde. Onay bekliyoruz. Proje süreci Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından firmaya ihale edildi. Projelerin tamamlandığı bize bildirildi. İş onaya kaldı" dedi.

Kaynak: DHA

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