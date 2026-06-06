Muğlaspor Taraftarı Açlık Grevine Başladı - Son Dakika
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Muğlaspor Taraftarı Açlık Grevine Başladı

Muğlaspor Taraftarı Açlık Grevine Başladı
06.06.2026 16:32
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Muğlaspor'un kongresinin ertelenmesi üzerine taraftarlar açlık grevi başlattı, tepki gösterdi.

Muğlaspor'da kongrenin ertelenmesinin ardından bazı taraftarlar Menteşe'deki Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı.

Muğlaspor'da yapılması planlanan Olağan Genel Kurul'un, mevcut Başkan Menaf Kıyanç'ın kalıcı gelir kaynakları oluşturulması ve iş insanlarından somut destek sağlanması konusunda ikna edilmesi amacıyla il protokolünün talebi doğrultusunda 12 Haziran'a ertelenmesi, camiada tepkiye neden oldu. Yönetimde yaşanan belirsizliğe dikkat çekmek isteyen 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ile eski kulüp başkanı Sabri Dinçer'in yeğeni Onur Dinçer, Menteşe'deki Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı.

"Menaf Kıyanç ve Muğlaspor için açlık grevine giriyoruz. Şehre sahip çıkana kadar mücadelemiz devam edecek" sözleriyle duyurulan eyleme destekçiler "Muğlaspor Ölüyor" yazılı siyah çelenkler göndererek kulübün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

Sınırsızlık Meydanı'nda eylemde bulunan 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı, şunları söyledi:

"Dünkü kongrenin iptaline karşılık yine bir tepkideyiz. Muğlaspor'umuz sahipsiz yine. Burada bugün böyle olmasını istemezdik. Koskoca 1. Lig takımının düştüğü şu hallere bakın. Yani tek bir kişinin üstüne hiçbir yük, hiçbir zaman verilemez. Muğlaspor sahipsiz değildir. Buradan gerekli kişilere artık gerekli cevap inşallah gider. Biz buradayız, açlık grevindeyiz. Sebebi bellidir. Lütfen Muğlaspor'a sahip çıkalım. Kişileri ve isimleri katmıyorum bile artık. Çünkü Muğlaspor hepimizindir." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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