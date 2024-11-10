TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki Muğlaspor evinde Türk Metal 1963'ü de yenip üst üste ikinci galibiyetini aldı: 1-0.
Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 28'inci dakikada ev sahibinden Oğuzhan kaydetti. Yeşil-beyazlı ekip bu skorla puanını 21 yapıp ikinci sıradaki yerini korudu.
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, Türk Metal 1963'ü 1-0 Geçti - Son Dakika
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