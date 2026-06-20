Muğlaspor\'un Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu

YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci ligde mücadele edecek Muğlaspor'un teknik direktörü resmen belirlendi. Yeşil-beyazlılar deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Yalçın Koşukavak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Yalçın Koşukavak'a Muğlaspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi. Son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştıran Koşukavak, Karacabey Belediyespor, Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor, Kayserispor, Manisa FK ve Boluspor'da da görev almıştı.