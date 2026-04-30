Muğlaspor'un zaferi geceyi bayrama çevirdi
Muğlaspor'un zaferi geceyi bayrama çevirdi

30.04.2026 23:59  Güncelleme: 00:01
2. lig Play-0ff ilk kaçında Muğlaspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek elde ettiği kritik galibiyetin ardından Menteşe Kent Meydanı'nda büyük bir kutlama yaşandı.

Her yaştan Muğlaspor sevdalısının doldurduğu meydanda meşaleler yakıldı, araçlardan yükselen korna sesleri kent merkezinde yankılandı. Ellerinde bayraklarla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, galibiyeti kutladı.

"Mesafeler sevmeye engel değil" diyerek takımlarına olan bağlılıklarını gösteren Muğlaspor taraftarları, 90 dakika boyunca olduğu gibi maçın ardından da meydanı terk etmedi. Kent Meydanı'nda oluşan kalabalık, marşlar ve alkışlar eşliğinde adeta tek yürek oldu.

Taraftarlara deplasman yasağı getirilmesi nedeniyle Muğlaspor sevdalıları Menteşe'de Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip etti. Her yaş grubundan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte büyük bir coşku yaşandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da taraftarlarla birlikte karşılaşmayı izlerken, maç boyunca meydanda heyecan bir an olsun düşmedi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Muğlaspor'un galibiyeti büyük sevinçle kutlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’da kayıp kadın ahırda ölü bulundu damadı gözaltında Ardahan'da kayıp kadın ahırda ölü bulundu; damadı gözaltında
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Bakırköy’de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı Bakırköy'de otomobil kafedeki müşterilerin arasına daldı: 6 yaralı
İrlanda Cumhurbaşkanı’nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
Trump resti çekti: İran’a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir Trump resti çekti: İran'a yönelik deniz ablukası aylarca sürebilir
Trump’ın abluka resti piyasaları yaktı Petrol fiyatları kritik eşiği aştı Trump'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

23:24
Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
22:14
Tartıştığı adama “hakimsavcı“ kartını gösterdi Başsavcılıktan açıklama var
Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var
22:01
Batman’da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
21:52
CHP, Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini durdurdu
CHP, Arif Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurdu
21:17
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
20:30
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
