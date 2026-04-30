Muğlaspor\'un zaferi geceyi bayrama çevirdi

2. lig Play-0ff ilk kaçında Muğlaspor'un deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek elde ettiği kritik galibiyetin ardından Menteşe Kent Meydanı'nda büyük bir kutlama yaşandı.

Her yaştan Muğlaspor sevdalısının doldurduğu meydanda meşaleler yakıldı, araçlardan yükselen korna sesleri kent merkezinde yankılandı. Ellerinde bayraklarla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, galibiyeti kutladı.

"Mesafeler sevmeye engel değil" diyerek takımlarına olan bağlılıklarını gösteren Muğlaspor taraftarları, 90 dakika boyunca olduğu gibi maçın ardından da meydanı terk etmedi. Kent Meydanı'nda oluşan kalabalık, marşlar ve alkışlar eşliğinde adeta tek yürek oldu.

Taraftarlara deplasman yasağı getirilmesi nedeniyle Muğlaspor sevdalıları Menteşe'de Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip etti. Her yaş grubundan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte büyük bir coşku yaşandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da taraftarlarla birlikte karşılaşmayı izlerken, maç boyunca meydanda heyecan bir an olsun düşmedi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Muğlaspor'un galibiyeti büyük sevinçle kutlandı. - MUĞLA