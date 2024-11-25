Muğlaspor, Uşakspor\'u Yenerek Liderliği Ele Geçirdi

Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta önceki hafta deplasmanda Fatsa Belediyespor'a 4-0 mağlup olan Muğlaspor, dün evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı. Uşakspor'u 82'nci dakikada Fatih Taşdelen'in penaltıdan attığı golle dize getiren yeşil-beyazlılar, 24 puana ulaşıp zirveye yükseldi. İç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Muğla temsilcisi evinde 14 puan toplayarak şampiyonluk yarışında iddiasını korudu. Galibiyet sevincini maçtan sonra taraftarıyla paylaşan Muğlaspor bu hafta Kelkit Hürriyet Spor'a konuk olacak.