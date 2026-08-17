Muğlaspor ve Bandırmaspor Berabere - Son Dakika
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Muğlaspor ve Bandırmaspor Berabere

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Trendyol 1. Lig 2. haftasında Muğlaspor, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Dk. 63 Ahmet Engin), Camaj (Dk. 86 Yiğit Ali Bayrak), Diarra (Dk. 75 Bouajila), Çelhaka, Bilal Ceylan, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Selim Dilli), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Yıldırım (Dk. 86 Yasin Uzunoğlu), Avramovski

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Bruno), Emirhan Acar (Dk. 64 Mulumba), Emirhan Ayhan (Dk. 64 Khinde), Badji (Dk. 88 Seck), Kerem Dönertaş

Sarı kartlar: Dk. 44 Çelhaka, Dk. 76 Bilal Ceylan, Dk. 89 Yiğit Ali Bayrak (Muğlaspor), Dk. 90+2 Bruno (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

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