Muğlaspor ve Bandırmaspor Berabere
Trendyol 1. Lig 2. haftasında Muğlaspor, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ali Barak (Dk. 63 Ahmet Engin), Camaj (Dk. 86 Yiğit Ali Bayrak), Diarra (Dk. 75 Bouajila), Çelhaka, Bilal Ceylan, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Selim Dilli), Luis Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Yıldırım (Dk. 86 Yasin Uzunoğlu), Avramovski
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Bruno), Emirhan Acar (Dk. 64 Mulumba), Emirhan Ayhan (Dk. 64 Khinde), Badji (Dk. 88 Seck), Kerem Dönertaş
Sarı kartlar: Dk. 44 Çelhaka, Dk. 76 Bilal Ceylan, Dk. 89 Yiğit Ali Bayrak (Muğlaspor), Dk. 90+2 Bruno (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor ile Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı.
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