Muğlaspor Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğlaspor Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Muğlaspor Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
19.06.2026 13:22
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Muğlaspor'un yeni yönetimi, transfer dönemi ve sezon planlaması için Marmaris'te toplandı.

MUĞLASPOR'un yeni yönetim kurulu, 1'inci Lig'de sezon öncesi ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi, kritik transfer dönemi ve sezon planlaması öncesinde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi İdris Akgül'ün yemek davetinin ardından bir diğer yönetim kurulu üyesi Caner Torunoğulları'nın ev sahipliğinde Marmaris'te toplanan yönetim, yeni dönemin yol haritasını çizdi. Toplantıda tüm yönetim kurulu üyelerinin transferler ve kulübün geleceğine dair fikirleri tek tek ele alınırken, kulübün yeni vizyonu paylaşıldı. Toplantıda konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün sportif başarıdan çok daha büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Kıyanç, "Şehrin farklı noktalarında ciddi bir Muğlalılık bilinci ve aidiyet duygusu oluştu. Muğlaspor bu birlikteliğin en büyük aracıdır. Artık çok daha zorlu ve profesyonel bir ligde, 1. Lig'de mücadele edeceğiz. Gün gelecek sıkıntılar da yaşayacağız ama o anlarda birbirimize ve bu koca çınara sahip çıkmamız gerekiyor. Üst üste gelen şampiyonlukların ardından kamuoyunda büyük bir Süper Lig beklentisi var. Ancak bizim ilk iki yıllık gerçekçi hedefimiz; Muğlaspor'un bu ligde kalıcı olmasını sağlamak, altyapıyı tüm ile yayacak projeleri hayata geçirmek ve yeni tesisler kazanmaktır. Kırsal bölgelerdeki gençlerimiz için hem yerel yönetimlerden hem de hükümetimizden destek isteyeceğiz. Şehrimize hizmet etmek adına burası müthiş bir yer" dedi.

Kaynak: DHA

Transfer Dönemi, Yerel Haberler, Marmaris, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Yeni Yönetim İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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