Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi

Spor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Muğlaspor, Manavgat Belediyespor ile oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde kadrosuna bir ismi daha dahil etti.

Yeşil beyazlılar, Kumluca Belediyespor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Umut Akmeşe'yi transfer etti. Futbola Kepez Belediyespor altyapısında başlayan Umut, Antalya ekibiyle Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonun başında Kumluca Belediyespor'a transfer olan genç futbolcu, Kumluca formasıyla ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Komite Üyesi Oral Kaplan ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katıldığı törenle Muğlaspor'a imza atan Umut Akmeşe, iyi bir takıma geldiğini ve Muğlaspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başında kadrosuna dahil ettiği sağ bek Erdoğan Yiğit Doğan'ın ise Kumluca Belediyespor'a transfer olduğunu açıkladı. - MUĞLA