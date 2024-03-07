Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi

Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, Manavgat Belediyespor ile oynayacağı maç öncesinde kadrosuna Umut Akmeşe'yi dahil etti.

07.03.2024 12:34  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Muğlaspor, Manavgat Belediyespor ile oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde kadrosuna bir ismi daha dahil etti.

Yeşil beyazlılar, Kumluca Belediyespor forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Umut Akmeşe'yi transfer etti. Futbola Kepez Belediyespor altyapısında başlayan Umut, Antalya ekibiyle Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezonun başında Kumluca Belediyespor'a transfer olan genç futbolcu, Kumluca formasıyla ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 19 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Mali Komite Üyesi Oral Kaplan ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katıldığı törenle Muğlaspor'a imza atan Umut Akmeşe, iyi bir takıma geldiğini ve Muğlaspor formasıyla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Öte yandan yeşil-beyazlılar, sezon başında kadrosuna dahil ettiği sağ bek Erdoğan Yiğit Doğan'ın ise Kumluca Belediyespor'a transfer olduğunu açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manavgat, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında sporcularımız 4 madalya kazandı
    13:25 Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında sporcularımız 4 madalya kazandı

    Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular 4 madalya kazandı. Şevval İnce Türkiye ikincisi, Aleyna Delice Türkiye ikincisi, Hazal İnce Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır Türkiye üçüncüsü oldu.

  • Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Spor Girişimcileriyle Buluşma Paneli
    13:19 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Spor Girişimcileriyle Buluşma Paneli

    Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: Kadınlara Hak Ettikleri Değeri Veriyoruz
    13:15 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: Kadınlara Hak Ettikleri Değeri Veriyoruz

    Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

  • Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı
    13:15 Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

  • Hasan Kılca:
    13:03 Hasan Kılca: "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 yıl geride kaldı"

    Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından ilçeye 5 yılda kazandırılan eserlerini ve hizmetlerini "Alnımızın Akıyla Karatay Aşkıyla 5 Yıl" temasıyla gerçekleştirilen programda kamuoyuyla paylaştı.

  • AA Genel Müdür Yardımcısı TTF Başkanını ziyaret etti
    13:02 AA Genel Müdür Yardımcısı TTF Başkanını ziyaret etti

    Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.

  • Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da düzenlenecek
    12:50 Türkiye'den 27 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da düzenlenecek

    Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 15-17 Mart tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyona 60 ülkeden 380 sporcu katılacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek. Müsabakalarda milli sporcularımızın mücadelesiyle heyecan doruklara çıkacak.

  • Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Yamaç Paraşütü Pilotu Olarak Milli Sporcu Olmayı Hedefliyor
    12:43 Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Yamaç Paraşütü Pilotu Olarak Milli Sporcu Olmayı Hedefliyor

    Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, kaymakam olduktan sonra yükseklik korkusuna rağmen çocukluk hayali olan yamaç paraşütü sporuyla ilgilenmeye başladı. Lisanslı yamaç paraşütü pilotu olan Şenoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde uçuşlar gerçekleştirdi ve milli sporcu olmayı hedefliyor. Şenoğlu, aynı zamanda kadın bir yönetici olarak görev yaptığı illerde havacılığı sevdirmek adına çeşitli etkinlikler düzenliyor ve gençlerin havacılığa ilgisini arttırmayı amaçlıyor.

  • AKUT Gönüllüleri: Kadınlar da Arama Kurtarmada Başarılı
    12:42 AKUT Gönüllüleri: Kadınlar da Arama Kurtarmada Başarılı

    Trabzon'da AKUT bünyesinde görev alan kadın gönüllüler, doğal afetlerde hayat kurtarmak için erkeklerle birlikte çalışıyor. AKUT'un Trabzon'daki gönüllüleri, sel, deprem, çığ gibi afetlerde görev almak üzere teorik ve uygulamalı eğitimler alıyor. Kadın gönüllüler, arama kurtarma sertifikaları ve iş makineleri kullanma becerileriyle depremlerde hayat kurtarmak için çaba sarf ediyor. Kadın gönüllüler, fiziksel güçleriyle erkeklerden farklı olsa da düzenli eğitim ve çalışma ile aynı güce sahip olabildiklerini belirtiyor. AKUT gönüllüleri, aileleriyle uyumlu çalışma programları ve destekleri sayesinde başarılı bir şekilde görevlerini yerine getiriyor.


12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:07 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay’da tutulacak 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay'da tutulacak
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
13:08 Aralarında bir de Türk var 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:02 4 ilde operasyon 3 çete daha çökertildi 4 ilde operasyon! 3 çete daha çökertildi
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:07 Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Eşini uykusunda öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 13:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Muğlaspor, zirve yarışında güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement