Muğlaspor Zirveye Ortak Oldu - Son Dakika
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Muğlaspor Zirveye Ortak Oldu

Muğlaspor Zirveye Ortak Oldu

Muğlaspor, İnegöl Kafkasspor'u 3-2 yenerek 2. sıraya yükseldi ve liderliği hedefliyor.

04.11.2024 11:39
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, üst üste iki hafta puan kayıplarıyla liderliği kaybetmesine rağmen yarıştan kopmadı. Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u geriden gelip 3-2 yenmeyi başardı. Dış sahada galibiyetle moral tazeleyen Muğla ekibi zirve yarışına yeniden ortak oldu. Muğlaspor grubunda puanını 18'e çıkartarak, 22 puanlı lider Silivrispor'un ardından ikinci sıraya tırmandı.

Kaynak: DHA

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