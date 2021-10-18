Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi

Muhabirin 'Yarın iyi oynayacak mısınız?' sorusu Sergen Yalçın'a kahkaha attırdı. Yalçın, kendine has tarzıyla cevap verdi. Yalçın, "Mücadele zaten futbolun içinde olması gereken bir şey, ekstra bir şey değil" ifadesini özellikle vurguladı.

"HERKESİN HEDEFİ BU"

Sergen Yalçın, "Tabii ki iyi oynamak istiyoruz. Bilsem bu işi yapmazdım. Hedefimiz bu, herkesin hedefi bu. Bunlar ekstra özellikler değil, zaten olması gereken özellikler. Artık Avrupa'da sistemler koşu mesafeleri, birçok istatistikler var. Bu istatistiklere yaklaşmak zorundayız. Rakiple başabaş oynamak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerle oynayamayız. Daha iyi bir tablo ortaya çıkartmak zorundayız. İki lig arasındaki sorunu yaşıyoruz" diye konuştu.