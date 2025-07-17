Muhammed Emir Yılmaz Gümüş Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Muhammed Emir Yılmaz, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Rhine-Ruhr bölgesindeki organizasyonda Muhammed Emir, poomsae erkekler bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 8.765 puan alarak kürsünün ikinci basamağında yer alan Muhammed Emir, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
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