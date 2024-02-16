Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazandı - Son Dakika
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Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazandı

Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda 2 gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 1 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi. Muhammed Furkan Özbek, daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağını belirtirken, Yusuf Fehmi Genç ise kilo alarak daha iyi bir sıklette yarışmayı planladığını ifade etti.

16.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:18
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda 2 gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 1 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, aynı kategoride yarışan iki Türk sporcu olarak hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Sofya Arena'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan ile 1 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın umduğu gibi geçmediğini, daha güzel bir yarış çıkarmayı beklediğini ifade eden Muhammed Furkan, "Açıkçası bu denli zor bir yarış beklemiyordum. Biraz zorlu bir rekabetti. Koparmadan sonra silkmede çok gücüm kalmadığını fark ettim ama bunu yansıtmamaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Umarım bir sonraki yarışmada kendimi daha iyi toplayabilirim. Çünkü yaş büyüdükçe işler gerçekten zorlaşmaya başlıyor. Ben de bunun farkına biraz geç vardığımın farkındayım. Yaşım büyüdüğü için artık daha diri ve daha güçlü olmam, daha akıllı çalışmam gerekiyor." diye konuştu.

Başarılı milli halterci, artık daha güzel ve daha olgun bir düşünce yapısıyla yarışmalara hazırlanacağını dile getirdi.

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları için kota alıp almadığının henüz netleşmediğini dile getirirken, şunları söyledi:

"Bu 2 gümüş madalya sonucunda Paris 2024 için kota aldım mı alamadım mı bununla ilgili bir haber bekliyoruz. Eğer alamadıysam, önümüzdeki aylarda Tayland'da yapılacak Dünya Kupası olacak. Orası da son olimpiyat kotası veren müsabaka. Burada alamadıysak, orası bizim için son bir çıkış olacak. İnşallah kota alıp, bu sefer Tokyo'da yaptığım hatayı yapmadan, tecrübemi de kullanarak Paris 2024'te bir olimpiyat madalyası çıkarmayı çok istiyorum."

Yusuf Fehmi: "Güzel derece yaptığımı düşünüyorum"

Avrupa Şampiyonası'nı 1 bronz madalyayla tamamlayan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, "Bu madalyayı kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Aslında kendimden böyle bir başarıyı, madalyayı beklemiyordum ama Allah nasip etti. Güzel bir derece yaptığımı düşünüyorum. Silkmede 184 kilo kaldırdım. Antrenmandaki derecemi yapmış oldum" şeklinde konuştu.

Bu sıklette Muhammed Furkan Özbek'le birlikte yarıştıklarını ve rakibini geçmeye çalıştığını da aktaran Yusuf Fehmi, şu görüşlerini paylaştı:

"Tabii ki daha iyi de olabilirim çünkü sıkletimin alt kategorisinde şu an için 68 kilo geliyorum. Önümüzdeki süreçte kilo da alarak 73 kilo kategorisinde daha iyi olmayı düşünüyorum. Rakibim bir Türk ve Muhammed Furkan Özbek arkadaşım. Onu geçmeyi düşünüyorum açıkçası. İnşallah bi gerçekleşecek. Umarım olimpiyatlara da giderim. Buna inanıyorum. Fazla bir süremiz kalmadı. Paris 2024 Olimpiyatları hedefimiz kesinlikle devam ediyor, hatta bu süreç daha yeni başlıyor da diyebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazandı - Son Dakika

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