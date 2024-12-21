Muhammed Halil Doğru, Boks Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Bilecikli boksor Muhammed Halil Doğru Namık Seyhan, İstanbul'da düzenlenen 'Büyük Erkekler Boks Şampiyonasına' damga vurdu.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisinde düzenlenen Namık Seyhan İstanbul Büyük Erkekler Boks Şampiyonasında Muhammed Halil Doğru 80 kilogram bronz madalya kazandı.
Ayrıca Doğru, turnuvanın en teknik boksörü seçilip kupa almıştır. - BİLECİK
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