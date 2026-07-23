Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş\'ta istifa

Muhammed Salah transferini sonuçlandırmak isteyen Süper Lig devi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AHMET ÇAĞLAR GÖREVİNİ BIRAKTI

Siyah-beyazlı yönetim kurulunda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiği açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet Çağlar, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibarıyla istifa etmiştir." denildi.

SALAH PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Muhammed Salah ile ilgili bir paylaşım yaparak ''Salah'' notunu düşmüştü. Bu paylaşım üzerine Başkan Serdal Adalı'nın Ahmet Çağlar'a tepki gösterdiği iddia edilmişti.