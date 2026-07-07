Muhammet Ali Karataş\'tan Ameliyat Haberi

3'üncü Lig'in yeni temsilcilerinden Bigaspor'da orta saha oyuncusu Muhammet Ali Karataş (23), çapraz bağ ameliyatı oldu. Çanakkale ekibinden, "Geçmiş olsun Muhammet Ali Karataş" başlığıyla yapılan açıklamada, "Son iki sezondur armamızı büyük bir özveri ve mücadeleyle taşıyan futbolcumuz Muhammet Ali Karataş, yaşadığı sakatlık sonrası başarılı bir çapraz bağ ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Biga Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Barbaros'a göstermiş olduğu ilgi ve başarılı operasyon için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.