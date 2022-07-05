Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK forması giydi. Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 32'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 33 maçta forma giydi ve 6 gol attı. - KONYA

Kaynak: İHA

Muhammet Demir, Konyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muhammet Demir Konyaspor'da - Son Dakika

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