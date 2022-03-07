Muhteşem final, namağlup şampiyonluk - Son Dakika
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Muhteşem final, namağlup şampiyonluk

07.03.2022 14:13
Muhteşem final, namağlup şampiyonluk

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunu namağlup şampiyonlukla tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, müzesine taşıyacağı kupayı görkemli bir törenle kaldırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonunu namağlup şampiyonlukla tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, müzesine taşıyacağı kupayı görkemli bir törenle kaldırdı.

Basketbol branşında yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar birçok farklı başarıya imza atan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2021-2022 sezonunu başarılarla dolu bir karneyle tamamladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde, güçlü rakiplerini geride bırakarak namağlup şampiyonluk ipini göğüsleyen yeşil-siyahlı ekip, büyük bir mutluluk yaşadı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde, şölen havasında oynanan müsabakada İstikrar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Takımı'nı misafir eden Şehitkamilli dev adamları, tribünleri dolduran basketbolseverler de yalnız bırakmadılar.

Şampiyonluk kupasını başkan Fadıloğlu'na armağan ettiler

Takımın kaptanlarından Mikail Ağcabay, şampiyonluğu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na armağan etti. Tecrübeli oyuncu Ağcabay, "TBF Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlamıştık. Çok şükür bu amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz. Bu yıl kadromuz, gençlerimiz ve sahada görev yapan antrenör arkadaşlarımızdan kuruluydu. Sezon boyunca saha içinde eğitim modelimizi başarıyla uyguladık. Bundan sonraki hedefimiz daha büyük başarılara imza atmak. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her zaman olduğu gibi bu sezonda da bizlere büyük destekler verdi. Her zaman bizim yanımızda oldu. Kazandığımız şampiyonluğu Başkanımıza armağan ediyoruz. İnşallah kendisinin bize verdiği desteklerle nice şampiyonluklara ulaşırız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Muhteşem final, namağlup şampiyonluk
Muhteşem final, namağlup şampiyonluk
Muhteşem final, namağlup şampiyonluk
Muhteşem final, namağlup şampiyonluk

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Şehitkamil, Gaziantep, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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