Mujakic Erzurumspor'un 4. Bosna Hersekli Futbolcusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mujakic Erzurumspor'un 4. Bosna Hersekli Futbolcusu

Mujakic Erzurumspor\'un 4. Bosna Hersekli Futbolcusu
18.07.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nihad Mujakic, Erzurumspor FK'nın yeni transferi olarak kulüp tarihinin 4. Bosna Hersekli oyuncusu oldu.

Erzurumspor FK'nın yeni transferi defans oyuncusu Nihad Mujakic, kulüp tarihinin 4. Bosna Hersekli futbolcusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK, bu sezonki ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı ekip, 28 yaşındaki stoper Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte Mujakic, kulüp tarihindeki 4. Bosna Hersekli futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Mavi-beyazlı formayı daha önce Bosna Hersek'ten üç isim giymişti. Bunlardan ilki kaleci İbrahim Sehic'ti. Tecrübeli file bekçisi, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Erzurumspor FK kalesini korurken, toplam 66 resmi maçta görev yaptı.

Erzurumspor FK'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu ise santrfor Haris Harba. 2017-2018 sezonunda mavi-beyazlı ekipte forma giyen Harba, 14 resmi maçta görev alırken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kulüp tarihinde en fazla forma giyen Bosna Hersekli futbolcu ise orta saha oyuncusu Jasmin Scuk oldu. Deneyimli futbolcu, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Erzurumspor FK'da mücadele etti. Burada 96 resmi müsabaka oynayan Scuk, 10 gol, 3 asistle takımın önemli isimleri arasında yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mujakic Erzurumspor'un 4. Bosna Hersekli Futbolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Bir dönem sona eriyor Bu paralar artık ATM’den çekilemeyecek Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 12:36:14. #7.12#
SON DAKİKA: Mujakic Erzurumspor'un 4. Bosna Hersekli Futbolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.