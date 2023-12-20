 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Erzurum'da adı pek bilinmeyen Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, ilk mezunlarını verdiği yıl kurduğu basketbol takımıyla liseler arası turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Okulun beden eğitimi öğretmenleri Akif Bumin ve Faruk Güner'in emekleriyle elde edilen başarı, takım tarafından coşkuyla kutlandı.

Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu
20.12.2023 - 14:19,  Güncelleme: 14:21
Abone Ol

Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, ilk kez bu yıl mezun verecek olmasına rağmen ilk mezun olacaklar arasında kurulan basketbol takımı ile ilk kez girdiği liseler arası basketbol turnuvasında tüm rakiplerini bir bir eleyerek potanın prensleri olmayı hak etti.

Erzurum 'da adı çok fazla bilinmeyen Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, bir anda basketbolda kazandığı şampiyonluk ile adını bir anda tüm liseler arasında duyurdu. Liseler arası Basketbol Turnuvasında sırasıyla Necmettin Erbakan Fen Lisesini 54-45, Süheyle Sıtkı Alp Anadolu Lisesini 44-42, Elitsen Kolejini: 71-41, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesini 77-69 ve en sonunda da finalde Merkez Anadolu Lisesini 77-69 yenerek kupayı okuluna kazandırdı.

Okulun Beden Eğitimi öğretmenleri Akif Bumin ve Faruk Güner'in büyük emekleri sonucunda haklı başarıyı elde eden Basketbol takımının, kupa heyecanı görülmeye değerdi.

Kupayı aldıktan sonra kendilerine güvenen ve inanan takım hocaları Akif Bumin ve Faruk Güner ile zafer fotoğrafı çektiren basketbol takımı başarılarını gönüllerince kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Mümtaz Turhan, basketbol, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu - Son Dakika


15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49
Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!

Son Dakika
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement