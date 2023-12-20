Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, Liseler Arası Basketbol Turnuvasında Şampiyon Oldu

Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, ilk kez bu yıl mezun verecek olmasına rağmen ilk mezun olacaklar arasında kurulan basketbol takımı ile ilk kez girdiği liseler arası basketbol turnuvasında tüm rakiplerini bir bir eleyerek potanın prensleri olmayı hak etti.

Erzurum 'da adı çok fazla bilinmeyen Mümtaz Turhan Proje Anadolu Lisesi, bir anda basketbolda kazandığı şampiyonluk ile adını bir anda tüm liseler arasında duyurdu. Liseler arası Basketbol Turnuvasında sırasıyla Necmettin Erbakan Fen Lisesini 54-45, Süheyle Sıtkı Alp Anadolu Lisesini 44-42, Elitsen Kolejini: 71-41, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesini 77-69 ve en sonunda da finalde Merkez Anadolu Lisesini 77-69 yenerek kupayı okuluna kazandırdı.

Okulun Beden Eğitimi öğretmenleri Akif Bumin ve Faruk Güner'in büyük emekleri sonucunda haklı başarıyı elde eden Basketbol takımının, kupa heyecanı görülmeye değerdi.

Kupayı aldıktan sonra kendilerine güvenen ve inanan takım hocaları Akif Bumin ve Faruk Güner ile zafer fotoğrafı çektiren basketbol takımı başarılarını gönüllerince kutladı. - ERZURUM