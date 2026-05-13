Münih\'te Taekwondo\'da 5 Madalya

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular 5 madalya kazandı.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde taekwododa 4 para taekwondoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılırken, 10 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular üçüncü günde, 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Para taekwondo erkekler 70 kiloda mücadele eden Yusuf Yünaçtı altın madalya kazanmayı başardı. Taekwondoda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın sahibi oldu. Para taekwondoda kadınlar 65 kiloda Zehra Orhan ile erkekler 80 kiloda Emre Bulgur da bronz madalya elde etti.

Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti ve milli takımı destekledi.

Türkiye ilk üç gün sonunda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde 4 taekwondocu ve 4 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL