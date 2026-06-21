Murat Afşarünal, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Oldu - Son Dakika
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Murat Afşarünal, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Oldu

Murat Afşarünal, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Oldu
21.06.2026 11:00
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AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Beşiktaş'ta 25 yılını tamamladı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyeliğinde 25 yılı geride bırakarak Divan Kurulu Üyesi olma hakkını elde etti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK bünyesindeki üyelik sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Afşarünal, kulüpteki genel kurul üyeliğinde 25 yılı tamamlayarak Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olma hakkını kazandı.

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Üyeliği, kulübe uzun yıllar hizmet eden ve belirli üyelik süresini dolduran genel kurul üyelerine verilen önemli bir statü olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda 25 yıllık üyelik süresini tamamlayan Murat Afşarünal da Divan Kurulu üyeleri arasında yer alma hakkı elde etti.

Uzun yıllar Beşiktaş Genel Kurulu üyesi olarak kulübün faaliyetlerini yakından takip eden Afşarünal, Divan Kurulu üyeliğiyle birlikte kulübün kurumsal yapısında daha etkin bir konuma sahip olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Merkez, AK Parti, Beşiktaş, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Afşarünal, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Oldu - Son Dakika

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