Murat Akın, Curling Federasyonu Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Murat Akın, Curling Federasyonu Başkanlığına Aday

Murat Akın, Curling Federasyonu Başkanlığına Aday
08.07.2025 13:32
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Murat Akın, Curling Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu ve istifasını duyurdu.

Murat Akın Türkiye Curling Federasyonu başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yıldır Türkiye'de Curling sporunun gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Akın, Türkiye'de Curling'in ilk yıllarda önemli bir yükseliş yakaladığını ancak son üç yılda bu yükselişin duraksayarak gerilemeye geçtiğini vurguladı.

Uluslararası arenada alınan sonuçların bu kötü gidişi net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Murat Akın, örneklerle durumu şu şekilde özetledi: "2018 Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'nda 40 ülke arasında 8'incilik elde edilirken, 2025 yılında 20 ülke arasında 18'inciliğe gerileme yaşandı. 2023 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 13 ülke arasında 8'inci yer alan Türkiye, 2025 yılında 11'inci sıraya düştü. 2018 Dünya Karışıklar Şampiyonası'nda 35 ülke arasında 5'incilik elde edilirken, 2024'te 39 ülke arasında 26'ncı sıraya gerileme oldu. 2022 Avrupa Kadınlar A Klasmanında 10 ülke arasında 6'ncı olan Türkiye, 2024 yılında da aynı sıralamada yer alırken, erkek takımı önceki yıl düştüğü B Klasmanından A Klasmanına dahi yükselemeyerek, Curling Milli Takımları 10 yıl önceki uluslararası konumuna geri döndü."

Altyapıda kritik gerileme

Akın, altyapıya da dikkat çekerek, 2016-2018 yılları arasında kadın ve erkek takımların Dünya Gençler Curling Şampiyonası A Klasmanına katılım hakkı kazandığını ancak son yedi yıl içinde yalnızca birer kez bu seviyeye ulaşılabildiğini belirtti. Bu durumun altyapıdaki zaafiyeti net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yönetimsel eksikliklere dikkat çekti

Federasyonun sportif gerilemeye karşı etkili adımlar atmadığını dile getiren Akın, "Yönetim içinde bu durumu dile getiren birkaç kişi olmasına rağmen azınlıkta kaldıkları için gerekli kararlar alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

Akın, ayrıca hakem kurulları üzerinde yaşanan baskılar nedeniyle Merkez Hakem Kurulunun istifa ettirildiğini ve bu durumun lig sürecinde sporcular ile antrenörler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

Başkanlığa adaylığını açıkladı

Yaşanan tüm bu yönetimsel ve sportif başarısızlıklara tepki olarak istifa ettiğini açıklayan Murat Akın, 2026 yılında yapılacak Türkiye Curling Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olacağını duyurdu. Akın, "Curling sporunun gelişmesi için arkadaşlarımla birlikte başarı odaklı bir ekip kurarak ve çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Murat Akın'ın sportif ve yönetsel geçmişi

2011'de Türkiye'nin Curling ile tanıştığı Universiade Kış Oyunları'nda genel sekreter yardımcılığı yaptı. Aynı yıl Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2012'de Dünya Karışık Çiftler ve Avrupa Karışıklar Curling Şampiyonalarının organizasyon komitesi başkanlığını yürüttü. 2013 Akdeniz Oyunları'nda konaklama direktörü olarak görev yaptı. 2015'te Curling' in ayrı bir federasyon olarak yapılanmasında aktif rol aldı. 2016 yılında Türkiye Curling Federasyonu'nun kurucu yönetim kurulu üyesi oldu. 2025 yılına kadar federasyonda yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık, teknik kurul başkanlığı ve olimpik performans direktörlüğü görevlerinde bulundu. Türkiye Curling liglerinde ve Dünya Senyörler Curling Şampiyonası'nda milli sporcu olarak da yarışmalara katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Akın, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Akın, Curling Federasyonu Başkanlığına Aday - Son Dakika

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