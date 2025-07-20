Murat Avcı, Muaythai'de Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Murat Avcı, Muaythai'de Altın Madalya Kazandı

20.07.2025 11:11
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Murat Avcı, TSK'dan katıldığı CISM Muaythai Challenge'da rakiplerini yenip altın madalya aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı kadrosunda yer alan 18 yaşındaki Murat Avcı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

İlk kez düzenlenen ve TSK'nın daveti üzerine katıldığı şampiyonada kendisinden yaşça büyük iki asker rakibini yenerek altın madalyaya uzanan Murat Avcı, AA muhabirine, 15 sporcu ve 6 görevliyle gittikleri şampiyonda, TSK'yı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

İlk defa düzenlenen organizasyonda Türkiye olarak 11 madalya kazandıklarını ve genel sıralamada dünya ikincisi olduklarını belirten Murat Avcı, kazandığı altın madalyayla Türk sporuna güzel bir miras bıktığını dile getirdi.

"Maçları nakavtla kazandım"

Şampiyonaya TSK adına gittiğini ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"Türk askerini temsilen çıktım. Allah'ın izniyle rakiplerimiz bizi yıkamazdı ama biraz zorlandım. Çok şükür maçları nakavtla kazandım. İlk rakibimi 1,5 dakikada, diğer rakibimi ise 2. rauntta nakavt ettim. Rakiplerim askerdi ve yaş olarak benden büyüklerdi. Ben 18 yaşındayım. İlk rakibim 40, diğeri 35 yaşındaydı. Bundan sonraki hedefim Türkiye'yi bu alanda daha güzel şekilde temsil etmek. İlk askeri oyunlar dünya şampiyonasıydı, ben de orada ilk erkekler dünya şampiyonu oldum. TSK adına orada bulunmak ayrı bir gururdu. Türk askerini temsil ettiğimiz için farklı bir gururla çıkıyorsun oraya. Ülkemizi güzelce temsil ettik. Toplam 11 madalyayla döndük ve güzel bir başarı elde ettik."

Murat Avcı, Türkiye'yi daha birçok şampiyonada gururla temsil etmeyi hedeflediğini aktardı.

Antrenör Yorulmaz: "Bu gururu ve mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez"

Beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz ise yaklaşık 10 yaşından beri çalıştırdığı sporcusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Her organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcusunun disiplinli ve hırslı olduğunu anlatan Yorulmaz, "İlk kez yapılan bir şampiyonada TSK'yı temsil eden ve başarılı olan sporcumu kutluyorum. Bizleri çok mutlu etti ve onurlandırdı. Orada çoğu asker olan bir toplumun önünde İstiklal Marşı'nı okuttuk. Bu gururu ve mutluluğu anlatmaya kelimeler yetmez. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Murat Avcı, Politika, Tayland, Spor, TSK, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Avcı, Muaythai'de Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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