Murat Fırat Avrupa İkincisi!
Murat Fırat Avrupa İkincisi!

Murat Fırat Avrupa İkincisi!
22.04.2026 20:50
ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat, gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki şampiyonada Murat Fırat, elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, çeyrek finalde ise Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yendi. Milli sporcu, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı yarı final müsabakasını da 4-0 kazanarak finale çıktı. Murat Fırat, son Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı. Karşılaşmayı 7-5 kaybeden Murat, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

'MAÇI ÇOK İYİ TASARLAMIŞTIM AMA BAZEN İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİTMİYOR'

Final mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Fırat, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bu güne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim" diye konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
