21.04.2026 19:12
Murat Fırat, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıkarak altın madalya için savaşacak.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Murat Fırat, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Finale adını yazdıran Murat, yarın altın madalya maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

Murat Fırat, gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

Cengiz Arslan, bronz madalya için güreşecek

Türkiye'yi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Yarın üçüncülük için mindere gelecek Cengiz, 2019 yılında Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Milli sporculardan Abdulkadir Çebi (97 kilo), çeyrek finalde yenildiği Macar Alex Gergo Szoke'nin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Mert İlbars (60 kilo) ve Yüksel Sarıçiçek (82 kilo) ise organizasyona veda etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yine kazandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı
Edirne’de kereste fabrikasında yangın Edirne'de kereste fabrikasında yangın
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
18:59
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
18:37
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:58
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
