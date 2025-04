Murat Şahin: Maçın İlk Yarısı Beyaz, İkinci Yarısı Siyah

- Murat Şahin: "İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı"

MERSİN - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Konyaspor karşılaşmasının ardından, "İlk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Konyaspor maçının kendileri için ilk yarısı beyaz, ikinci yarısı siyah bir maç olduğunu söyledi. İlk yarı sonunda soyunma odasına girerken üzüldüğü bir maç olduğunu ifade eden Şahin, "Çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun ve oyunu sirkülere eden bir Hatayspor vardı. Ama ikinci yarıda Cengiz Demir'in sakatlığından sonra biraz hamlelerimiz tam yerine oturmadı diyebiliriz. Çünkü elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu, mecburen içerden bu değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum ama her şeye rağmen, hatta 3-2 mağlup iken bile son saniyelerde kaçırılan gol, inanılmaz olaylar içine girebilecek bir pozisyondu. Yani buradan beraberliğe üzülecek iken şu an mağlup olarak konuşuyorum. Konyaspor ikinci yarı tabii biraz daha istekli ve arzulu oyununu sürdürmek için mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum. Dediğim gibi beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup ayrılıyoruz" diye konuştu.

"Bu seviyelerde yapılmayacak hatalar yapıyoruz"

Son haftalarda özellikle aslında iyi oyunlar oynadıklarını ama artık orada bu seviyelerde yapılmayacak hatalar yaptıklarını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Bunları belirtmek istiyorum çünkü rakiplerimiz hemen hemen bize gol atmıyor, biz hep kendimiz gol yiyoruz ki, ikinci golün başlangıcında aut atarken kısa kullandığımız bir topun sonunda gol yedik. Bu seviyelerde bu tür bu tarz hataları cezalandırılırlar. Şu an onun sıkıntısını yaşıyoruz ama önümüzde 6 tane daha maç var. Bu dakikadan sonra biraz da artık senenin planını yapmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Onun içinde hazırız, artık yavaş yavaş senenin planlarını yapmaya başlayacağız."